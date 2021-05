Josh Duhamel besiegt Ashton Kutcher

Josh Duhamel (48) schlug einst Ashton Kutcher in einem Modelwettbewerb. Ersterer wurde in den 1990er Jahren als Model berühmt und erinnerte sich daran, dass er 1997 den Titel „Männliches Model des Jahres“ gegen den Hollywood-Star gewann und scherzte, dass dies „wahrscheinlich der wichtigste Moment in meinem Leben“ war.

Josh erzählte bei ‚Late Night with Seth Meyers‘: „Weißt du, die ganze Woche ging es darum, ‚Wer wird gewinnen?‘ Auf der Straße hieß es, dass es zwischen mir und diesem Jungen aus Cedar Rapids und irgendeinem anderen Jungen liegt. Der Junge aus Cedar Rapids war natürlich Ashton.“ Der Schauspieler erinnert sich gerne an seinen Sieg gegen Ashton und witzelte sogar, dass er „Miss Universe“ hätte werden können. Josh scherzte: „Ich meine, ich hätte ‚Miss Universe‘ werden können, weißt du? Sie haben mich hochgehoben, ich hatte die Schärpe, Tränen sind geflossen, es war wunderschön.“

Der Star erinnerte sich auch daran, wie sein Gang (sein Walk) ihm einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffte und ihm half, den Titel zu holen. Josh sagte: „Es war definitiv mein Walk. Mein Gang war heftig.“

