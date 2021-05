Joshua Bassett: Seine kreativen Ventile

Joshua Bassett (20) liebt es, mehr als ein kreatives Ventil zu haben. Er ist für seine Rolle als Ricky Bowen in „High School Musical: The Musical: The Series“ bekannt, aber er hat auch sein selbstbetiteltes Debütalbum Anfang des Jahres veröffentlicht und er genießt die Herausforderung, seine Schauspielkarriere mit seiner Musik zu vereinbaren.

Er erzählte Collider: „Manchmal überschneiden sich die Welten wirklich. Musik ist immer ein unglaubliches Ventil für mich. Es ist etwas, womit ich viel Zeit verbringe. Man findet ein Gleichgewicht. Ich schreibe oft, wenn ich am Set bin oder direkt danach, und dann gehe ich ins Studio und nehme etwas auf. Ich finde es tatsächlich hilfreich, den Unterschied in den kreativen Ausgängen zu haben, zwischen der Schauspielerei und dann dem Schreiben für mich selbst und dann dem Schreiben für die Show.“

Joshua spielt die Hauptrolle in ‚High School Musical‘ an der Seite von Olivia Rodrigo, die kürzlich auch ihr Debütalbum veröffentlicht hat.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos