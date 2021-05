Kate Hudson: Matthew McConaughey hat eine Chance

Kate Hudson glaubt, dass Matthew McConaughey (51) eine „echte Chance“ hat, Gouverneur von Texas zu werden. Der Schauspieler wird für die politische Position gehandelt und hat angedeutet, dass er seinen Hut offiziell in den Ring werfen könnte. Sein „How to Lose a Guy in 10 Days“-Co-Star Kate sagte, sie könne sich vorstellen, dass er perfekt für die Position geeignet sei.

Im Gespräch mit Rob Lowe in seinem ‚Buchstäblich!‘-Podcast sagte sie: „Er ist ein wirklich interessanter Typ. Ich, ehrlich gesagt, wenn er in die Politik gehen will, glaube ich, dass Matthew, du würdest wahrscheinlich keinen Politiker finden, der sich so sehr kümmert wie er, weißt du? Ich denke, er ist sehr authentisch, was sein Herz angeht, aber der Gouverneur von Texas ist ein großer Job. Ich meine, ist es das, worüber wir hier reden? Der Gouverneur von Texas? Aber ich habe das Gefühl, dass er eine echte Chance hätte.“

Foto: (c) Tribeca Photos / PR Photos