Katie Price: Neuer Name, neues Leben

Katie Price (42) wird ihren Namen auf dem Papier ändern, wenn sie Carl Woods heiratet. Sie hofft, noch in diesem Jahr den Bund der Ehe mit ihrem Verlobten zu schließen und hat darauf bestanden, dass sie ihren Namen in Katie Woods ändern wird, wenn sie vor den Altar treten. In ihren letzten drei Ehen hat sie den Namen ihres Mannes nicht angenommen.

Auf die Frage der Zeitung „Sunday Mirror“, ob sie plant, ihren Nachnamen zu ändern, sagte sie: „Ja. Ich habe meinen Nachnamen noch nie für jemanden geändert – aber ich werde ihn legal ändern und als Katie Woods bekannt sein. Ich bin stolz darauf. Es wird ein neues Ich sein und eine neue Ära.“

Katie war in der Vergangenheit bereits dreimal verheiratet, aber sie weiß, dass diese Zeit anders für sie ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos