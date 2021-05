Katy Perry: Das mag sie besonders gerne!

Katy Perry sagt, einer der „besten Teile“ der Mama-seins ist das Füttern ihrer Tochter. Sie, die mit ihrem Verlobten Orlando Bloom die acht Monate alte Daisy Dove hat, sprach über die gemeinsamen Mahlzeiten mit ihrer Kleinen und verriet, dass es ihre Mutter war, die sie und Daisy zu einer gesunden Ernährung inspirierte.

In einem Tiny Kitchen Werbevideo sagte sie: „Sie liebt ihre Milch. Sie hat Erbsen, Karotten und Kürbis gegessen. Sie hat gerade angefangen, Haferflocken zu essen, und die sind heute Morgen über ihr ganzes Gesicht verteilt, das ist das Beste daran. Und die Geräusche, die sie machen, wenn sie essen … das ist so niedlich. Meine Mutter stellte immer einen Salat oder einen Brei zusammen, um uns gesund zu halten, und das taten wir im Allgemeinen auch. Wir haben im Allgemeinen von dieser Gesundheit profitiert, von meiner Mutter. Wenn ich also an meine Mutter denke, denke ich an Essen und an Gesundheit.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos