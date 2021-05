Katy Perry: Krankenschwestern sind „Engel“

Katy Perry (36) hat die Krankenschwestern, die bei der Geburt ihrer Tochter geholfen haben, als „Engel“ gelobt. Die Sängerin brachte ihre Tochter Daisy Dove im August zur Welt und hat nun das Krankenhauspersonal gelobt, das geholfen hat, die Kleine während der Corona-Pandemie auf die Welt zu bringen.

Katy wird für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Helden des Militärs im Rahmen der „Northwell Health’s ‚Side by Side: A Celebration of Service'“ am Wochenende des Memorial Day (31.05.21) in den USA auftreten und hat über ihre „positive“ Erfahrung im Umgang mit Pflegekräften im letzten Jahr gesprochen. Im Gespräch mit dem „People“-Magazin vor ihrem Auftritt sagte sie: „(Schwanger zu sein) war das erste Mal, dass ich Krankenschwestern erlebt habe, weil ich noch nie im Krankenhaus war. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich hingeben sollte, aber man muss sich definitiv hingeben, wenn man ein Baby hat. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse – ich tat es einfach, und ich dachte: ‚Wow, diese Krankenschwestern sind buchstäblich Engel‘. Ich fand es wirklich erstaunlich, dass es da draußen solche unglaublichen selbstlosen Engel gibt, die im Gesundheitswesen tätig sind. Es war so positiv. Sie stehen unter großem Stress.“

Foto: (c) PR Photos