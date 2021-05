Kendall Jenner: Ihr Tequila ist nicht einzigartig

Kendall Jenners Marke 818 Tequila wurde vorgeworfen, einer konkurrierenden Marke auffallend ähnlich zu sein. Das 25-jährige Model hat ihre eigene Tequila-Marke entwickelt, aber der CEO von Tequila 512, Nick Matzorkis, hat sich bereits auf Instagram gemeldet, um auf die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Produkten hinzuweisen.

Er schrieb in einer inzwischen gelöschten Nachricht auf Social Media: „Beachte die Ähnlichkeiten, einschließlich der Farbe, des Namens und es wird in der gleichen Destillerie in Tequila Mexiko hergestellt wie unserer.“

Nick bemerkte auch, dass das Produkt der brünetten Schönheit doppelt so viel kostet wie das Getränk der texanischen Firma. Allerdings bestand er anschließend darauf, dass er Kendall nicht beschuldigt, etwas falsch zu machen.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos