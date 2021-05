Kerry Katona: Emotionales Tattoo

Kerry Katona (40) musste ein wenig weinen, nachdem sie ein Tattoo zu Ehren ihrer verstorbenen Tante Angela bekommen hatte. Sie war am Boden zerstört, als ihre geliebte Verwandte im März verstarb, nachdem sie gegen Alkoholismus gekämpft hatte. Letzte Woche ließ sie sich einen Engel auf den Arm tätowieren, als bleibende Erinnerung an ihr Familienmitglied, und sie gab zu, dass das Ergebnis sie emotional machte.

Sie sagte: „Ich habe letzte Woche ein neues Tattoo bekommen. Es ist ein Engel auf meinem Arm und er ist für unsere Angela. Ich war wirklich nervös, es machen zu lassen, aber ich liebe es. Es hat mich sehr emotional gemacht und ich habe danach ein wenig geweint. Es bedeutet, dass Angela immer bei mir sein wird, als mein Schutzengel. Ich ging zum Tätowierer Joey Savastano bei Black & Even in Tunbridge Wells und er hat einen tollen Job gemacht. Es ist so ein erstaunlicher Tribut, der für immer bei mir sein wird.“

Sicherlich auch ein gutes Gefühl!

Foto: (c) Landmark / PR Photos