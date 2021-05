Kris Jenner: Es geht weiter!

Kris Jenner (65) hat sich über den neuen Fernseh-Deal ihrer Familie ausgelassen, da sie „die Reise fortsetzen“ werden. Sie freut sich auf den Wechsel des Clans zu Hulu, sobald „Keeping Up With The Kardashians“ nach 20 Staffeln in diesem Jahr endet. Sie beschrieb den Wechsel als „kein Problem“!

Auf der ‚Disney Upfronts‘-Präsentation am Dienstag (18.05.21) sagte sie: „Das ist das nächste Kapitel. In der neuen Show werden Sie sehen, wie wir uns als Familie weiterentwickeln, die Fans wollen, dass wir so sind, wie wir sind, und seit dem ersten Moment sind sie emotional in unsere Show investiert, genau wie wir. Die Fans werden es lieben zu sehen, wie wir die Reise fortsetzen. Ich kann nicht viel darüber sagen, was kommen wird, aber Spoiler, wir werden fabelhaft aussehen und jeder wird zuschauen.“

Die Familie, zu der auch Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner gehören, unterzeichnete im Dezember einen mehrjährigen Vertrag mit Hulu, um „globale Inhalte zu kreieren“, die exklusiv auf der Plattform in den USA und in weiteren Ländern auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden sollen.

