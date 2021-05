Kristin Cavallari: Die weitere Familienplanung!

Ist das ihr ernst? Kristin Cavallari (34) ist „fertig“ mit dem Kinderkriegen. Sie, die mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler die Kinder Camden (8), Jaxon (7) und Saylor (5) hat, spricht ganz öffentlich darüber, dass sie nicht vorhat, in nächster Zeit weitere Kinder zu bekommen.

Sie sagte in der Sendung „On With Mario Lopez“ dazu: „Es macht so viel Spaß, aber oh Gott, ich bin fertig, ich bin fertig. Ich bin so fertig. Denn meine Tochter ist fünf, der Gedanke, wieder in die Baby-Phase zurückzugehen – ich glaube nicht, dass ich das könnte!“

Dennoch ist sie natürlich eine stolze Mutter! Über ihre drei Kinder fügte sie hinzu: „Sie sind acht, mein mittleres ist gerade 7 geworden und meine Tochter ist fünf. Meine Tochter macht diese Woche ihren Abschluss in der Vorschule und sie wird in den Kindergarten gehen, also sind alle meine Babys jetzt offiziell große Kinder, es ist verrückt.“

