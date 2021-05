Kylie Jenner: 2x am Tag!

Kylie Jenner trainiert zweimal am Tag. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star hat am Samstag (21.05.08) in den sozialen Medien verraten, dass sie zweimal am Tag trainiert, um ihre Figur zu halten.

Sie teilte ein Video auf Instagram und schrieb: „2nd workout starting, let’s gooooo!“

In der Zwischenzeit verriet Kylie, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft nach Brot sehnte. Sie berichtete, dass sie die meiste Zeit in den Wehen verzweifelt nach einer bestimmten Art von Brot verlangte, das im Restaurant Craig’s verkauft wird: „Spaßfakt, Craig’s in LA hat das beste Brot aller Zeiten, nämlich dieses. Danach habe ich mich während meiner ganzen Wehen gesehnt und es ist das erste, was ich direkt nach der Geburt von Stormi gegessen habe.“

