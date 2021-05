Kylie Minogue: Zum Geburtstag einen neuen Wein

Kylie Minogue feiert ihren Geburtstag mit einem neuen Wein. Die Sängerin wurde am Freitag (28.05.21) 53 Jahre alt und kündigte zu diesem Anlass die Veröffentlichung des „Cru Classé“ Côtes de Provence Rosé an. Dieser Wein ist die neueste Ergänzung ihrer gleichnamigen Weinreihe, die in weniger als einem Jahr über eine Million Mal verkauft wurde. Der neue Rosé wird ab Juli bei Harvey Nicholas und online unter www.kylieminoguewines.co für £30 erhältlich sein. Fans in London können sich ein Glas holen, wenn sie im Sommer die Terrasse des Annabel’s Club in Mayfair besuchen.

Kylie sagte in einer Erklärung: „Ich bin so berührt von der erstaunlichen Reaktion auf Kylie Minogue Wines. Sieben Weine in weniger als einem Jahr auf den Markt gebracht zu haben, über eine Million Flaschen verkauft zu haben und nun in vier Kontinente zu exportieren, ist absolut erstaunlich und ein Zeugnis für die gesamte erstaunliche Kylie Minogue Wines Familie – die Erzeuger, die Winzer, die Distributoren und, am wichtigsten, die Kunden. Ich danke Ihnen allen für Ihre unglaubliche Unterstützung.“

Foto: (c) Away! / PR Photos