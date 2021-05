Lily James: Debütsingle noch diesen Sommer?!

Berichten zufolge plant Lily James (32) eine Debütsingle mit DJ Yoda zu veröffentlichen. Die Schauspielerin soll am Ende des Sommers einen Song namens „Send Her“ veröffentlichen, der mit dem eintägigen Glastonbury Festival im September zusammenfällt.

Eine Quelle erzählte der Bizarre-Kolumne der Zeitung The Sun: „Lily und DJ Yoda haben ‚Send Her‘ in Nord-London aufgenommen. Es hat eine wirklich entspannte Atmosphäre, was das genaue Gegenteil von Lilys Gefühlen war. Sie ging ins Studio und fühlte sich rebellisch und wollte alles abschütteln, was passierte, nachdem die Bilder von ihr und Dominic West in Italien ans Licht kamen. Lily ist eine wirklich talentierte Sängerin und aufgeregt, den Song herauszubringen. Der Plan ist, bis zum Ende des Sommers zu warten und zu versuchen, mit Glasto zusammenzufallen.“

Foto: (c) PR Photos