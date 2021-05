Lily James: Freundschaft in den Zeiten von Corona

Wie sehr sie ihre weiblichen Freundschaften schätzt, hat Lily James (32) während der Corona-Pandemie gelernt. Die Schauspielerin ist ihrem „The Pursuit of Love“-Co-Star Emily Beecham nach den Dreharbeiten zu dem Drama während des Lockdowns sehr nahe gekommen. Während dieser Zeit hat sie alle ihre Freundinnen online erreicht und ihre Bindung zu ihnen allen gestärkt.

In einem Interview mit dem Closer-Magazin sagte sie: „Die endlosen Zooms, die wir während des Lockdowns hatten, haben uns gezeigt, was weibliche Freundschaft für uns bedeutet und welchen Einfluss sie auf unser Leben hat. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Und in ‚The Pursuit of Love‘ geht es wirklich um zwei Mädchen und ihre Freundschaft – sie sind Seelenverwandte. Ich glaube, dass Mädchenfreundschaften die wichtigsten in deinem Leben sein können.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos