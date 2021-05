Lizzo: Das macht sie traurig!

Lizzo (33) fühlt sich wie eine „Last für alle“. Ein beklemmendes und unschönes Gefühl! Die Rapperin hat am Wochenende auf TikTok ein herzliches Video geteilt, in dem sie zugibt, dass sie derzeit „diesen Teil der Traurigkeit“ durchmacht, der ihr das Gefühl gibt, „lästig“ für andere zu sein und als ob „niemand sich um sie kümmert“.

In dem Video war Lizzo unter Tränen zu sehen, als sie sagte: „Kennst du den Teil der Traurigkeit, in dem du dich wie eine Last für alle fühlst und lästig und niemand kümmert sich um dich? Können wir diesen Teil loswerden? Es ist wie, yo, ich bin schon traurig. Könnte es noch schlimmer sein, dass ich niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann? Ich will mich nicht mehr so fühlen. Ich will das Gefühl haben, dass ich jemanden habe, mit dem ich reden kann, dass man sich um mich sorgt. Ich habe Liebe. Ich bin nicht allein. Das ist es, was ich fühlen möchte, aber ich fühle mich nicht so.“

Sie erklärte nicht genau, was sie so niedergeschlagen hatte, aber sie postete ein paar Stunden später ein Update, um darauf zu bestehen, dass es ihr „besser geht“.

Foto: (c) PR Photos