Maroon 5 kündigen ihr neues Album „Jordi“ an

Maroon 5 werden am 11. Juni ihr neues Album „Jordi“ veröffentlichen. Die Band hat Pläne für ihr siebtes Studioalbum angekündigt, das den Titel „Jordi“ tragen wird und in etwas mehr als einem Monat erscheinen soll. Maroon 5, bestehend aus Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton und Sam Farrar, bestätigten die Neuigkeiten am Donnerstag (29.04.21) auf Twitter.

Neben einem kurzen Videoclip eines Blumengemäldes schrieben sie: „Wir sind begeistert, die Veröffentlichung unseres 7. Studioalbums JORDI anzukündigen, das am 11. Juni erscheint! http://Maroon5.lnk.to/JordiPresave … mehr dazu in Kürze (sic)“

Die Band hat auch ihre Website aktualisiert, um eine Vielzahl von Vorverkaufsoptionen für das Album anzubieten, darunter physische CD-Kopien und Kassetten, die von der Standardversion abweichen, Deluxe-Editionen und exklusive UK-Versionen.

Foto: (c) Universal Music