Miranda Lambert: Erstes Konzert nach einem Jahr Pandemie

Miranda Lambert wurde emotional, als sie ihren ersten Auftritt während der Coronavirus-Pandemie hatte. Die Sängerin hatte Tränen in den Augen, als sie auf der Bühne des Billy Bob’s Texas in Fort Worth, inmitten der aktuellen Gesundheitskrise auftrat.

Sie teilte ein Video von ihrem ersten Konzert während dieser Zeit und sagte: „Das ist meine erste Show seit über einem Jahr. Ich habe euch alle so sehr vermisst … Egal, was ich jemals in meiner Karriere getan habe und was ich noch tun werde, irgendwie fühle ich mich immer noch am wohlsten auf einem Barhocker unter einem Neonschild. Ich bin hier reingegangen und habe einen kleinen Rundgang gemacht, und ich habe mich einfach so zu Hause gefühlt. Ich habe mich daran erinnert, warum ich das mache und warum ich eure Gesichter so verdammt vermisst habe.“

