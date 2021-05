Mollie King: Große Familie in Planung

Mollie King (33) hat sich „immer gewünscht“, Kinder zu haben. Die Sängerin verlobte sich am Neujahrstag (01.01.21) mit dem Kricketspieler Stuart Broad und freut sich nun darauf, mit ihm eine Familie zu gründen, da sie gerne viele Kinder haben möchte.

Sie sagte der Zeitung „Metro“: „Ich will definitiv eine Familie. Das ist etwas, das ich immer, immer gewollt habe. Ich möchte eigentlich eine wirklich große Familie haben. Das ist etwas, das ich in der Zukunft gerne haben würde. Mein größter Traum ist es, mich zu verlieben und ich bin so glücklich, dass ich Stuart getroffen habe. Die nächste Sache ist hoffentlich, dass irgendwann kleine Kinder herumlaufen. Wir müssen für die Zukunft die Daumen drücken, dass das alles gut geht.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos