Naomi Watts: Geweckt von Izzy

Naomi Watts liebt es, von ihrem Hund geweckt zu werden. Die 52-jährige Schauspielerin sagt, dass ihr idealer Tag damit beginnt, von ihrem Rettungshund Izzy geweckt zu werden, bevor sie sich für den Tag fertig macht.

Sie beschrieb ihren perfekten Tag in einem Interview mit Hamptons.com mit den Worten: „Von meinem Hund Izzy geweckt zu werden, obwohl sie genauso gerne wie ich ein Nickerchen macht. Allerdings hat sie eine kleinere Blase. Und dann liebe ich es, das Frühstück auf den Tisch zu stellen, was normalerweise von einem vorhersehbaren … Schrei gefolgt wird, um die Kinder entweder von ihren Geräten oder aus dem Bett zu holen, was soll ich sagen, Teens sind eben Teens.“

Bevor sie jedoch das Frühstück auf den Tisch stellt, versucht Naomi eine Fitness-Routine zu absolvieren, bevor ihre Kinder aufwachen, um sicherzustellen, dass sie einen guten Start in den Tag hat. Dazu sagte sie: „Ich mag einen langsamen Start in den Tag, aber wenn ich mich nicht bewege, belastet mich das den ganzen Tag, also wenn ich das schaffe, bevor die Kinder aufwachen, ist es umso besser.“

