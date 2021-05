Nick Carter gibt Entwarnung

Dem neugeborenen Kind von Nick Carter geht es „so viel besser“, nachdem es bei der Geburt einige „kleinere Komplikationen“ gab. Der Sänger und seine Frau Lauren Kitt wurden letzte Woche zum dritten Mal stolze Eltern, mussten aber noch ein wenig länger im Krankenhaus bleiben, da die Geburt nicht wie geplant verlief. Doch nun sind Mama und Baby „sicher und gesund“ zu Hause und der dreifache Vater hat versprochen, bald ein Bild seines Sohnes oder seiner Tochter zu veröffentlichen.

In einem Update tweetete Nick am Montag (26.04.21): „Ok Leute, ich wollte euch wissen lassen, dass wir endlich sicher und gesund zu Hause sind. Dem Baby geht es so viel besser. Ich werde sehr bald ein kleines Bild mit euch teilen. Nochmals vielen Dank für all eure Liebe.“

Foto: (c) PRN / PR Photos