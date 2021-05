Nick Jonas auf dem Weg der Besserung

Nick Jonas (28) hat sich von einer gebrochenen Rippe „wirklich gut erholt“. Er wurde letzte Woche ins Krankenhaus gebracht, nachdem er sich auf einem Fahrrad verletzt hatte. Er verriet, dass die Verletzung auftrat, als er und seine Jonas Brothers Bandkollegen, die Geschwister Kevin und Joe, ein Olympia-Special für den Sender NBC drehten.

Vor der Verleihung der Billboard Music Awards am Sonntag (23.05.21) erzählte er E! News auf dem roten Teppich im Microsoft Theatre in Los Angeles: „Wir arbeiten gerade mit [NBC] zusammen, um eine olympische Traum-Show zu machen, in der wir in Leichtathletik, Gymnastik und einigen anderen olympischen Sportarten antreten, was mich letzte Woche ein wenig verletzt hat. Aber ich fühle mich großartig, habe mich wirklich gut erholt, also wird es eine Menge Spaß machen.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos