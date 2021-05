Priyanka Chopra ist stolz

Priyanka Chopra Jonas ist „so stolz“ auf ihren Mann, Nick Jonas. Die „Quantico“-Darstellerin lobte ihren Gatten als Inspiration und „Naturgewalt“, als sie ihm für seine erfolgreiche Moderation der Billboard Music Awards 2021 in Los Angeles am Sonntag (23.05.21) Tribut zollte.

Sie teilte ein Foto von sich, auf dem sie Nick backstage bei der Zeremonie umarmt, und schrieb auf Instagram: „Ehemann-Dankes-Post [Herz-Augen-Emoji]. Nicht einmal eine gebrochene Rippe kann diese Naturgewalt aufhalten. So stolz auf dich, Baby. Auf alles, was du tust! Deine Arbeitsmoral, dein Streben nach Exzellenz! Du inspirierst mich jeden Tag! Du hast es heute geschafft! I love you so much!“

Der 28-jährige Star reagierte schnell auf die öffentliche Liebeserklärung seiner Frau. Er antwortete: „Ich liebe dich mehr.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos