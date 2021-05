Rachel Bilson träumt von „O.C. California“-Reboot

Rachel Bilson (39) denkt, dass ein Reboot von ‚O.C. California‘ „fantastisch“ wäre. Die Schauspielerin spielte die Rolle der Summer Roberts in der Serie, die zwischen 2003 und 2007 lief. Sie hat jetzt ihr Interesse an einem Reboot der Serie bekundet.

Sie teilte ‚Entertainment Tonight‘ mit: „Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben, definitiv persönlich zusammenzukommen, als eine Reunion … wir alle kommen zusammen. Ich glaube, wir haben schon mit einigen gesprochen, alle sind dafür an Bord. Aber ein Reboot wäre großartig. Ich denke, das liegt in den Händen von [Schöpfer und ausführende Produzenten] Josh Schwartz und Stephanie Savage. Es gibt noch viel zu tun, also vielleicht finden sie es heraus! Das wäre lustig.“

Trotz des Erfolges der Serie hat Rachel nicht wirklich viele lebhafte Erinnerungen an die Serie. Die Schauspielerin hat sich in letzter Zeit alte Episoden angeschaut und es kommt ihr so vor, als würde sie die Serie zum ersten Mal „entdecken“.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos