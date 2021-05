Robert De Niro in Komödie

Robert De Niro wird in der Komödie „About My Father“ mitspielen. Der 77-jährige Schauspieler wurde in dem neuen Lionsgate-Film an der Seite des Stand-up-Komikers Sebastian Maniscalco besetzt. Der Film dreht sich um sein Leben und die Beziehung zu seinem Vater. Laura Terruso führt Regie bei dem Film nach einem Drehbuch von Sebastian und Austen Earl.

Im Film erzählt Sebastian seinem italienischen Einwanderer-Vater Salvo (De Niro), dass er seiner amerikanischen Freundin einen Heiratsantrag machen will, doch Salvo besteht darauf, ein Wochenende mit ihren Eltern zu verbringen. Obwohl die Kulturen aufeinanderprallen und es scheint, als hätten die beiden Familien nichts gemeinsam, werden sie am Ende des Wochenendes zur Familie.

De Niro und der Stand-up-Comedian haben bereits für den Netflix-Film „The Irishman“ zusammengearbeitet.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos