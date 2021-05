Scarlett Johansson: Sexismus erfahren!

Scarlett Johansson hat Hollywood aufgefordert, sich von der Hollywood Foreign Press Association zurückzuziehen, als sie die „sexistischen Fragen und Bemerkungen“, die sie von Mitgliedern erhalten hat, anprangerte. Sie hat ihre Schauspielerkollegen dazu aufgerufen, sich von der Organisation, die die Golden Globes verleiht, zurückzuziehen, da sie „Bemerkungen von bestimmten HFPA-Mitgliedern erhalten hat, die an sexuelle Belästigung grenzen“.

In einer Erklärung sagte sie zu „Variety“: „Als Schauspieler, der einen Film promotet, wird von einem erwartet, dass man an der Preisverleihungssaison teilnimmt, indem man sowohl an Pressekonferenzen als auch an Preisverleihungen teilnimmt. In der Vergangenheit bedeutete dies oft, dass man mit sexistischen Fragen und Bemerkungen von bestimmten HFPA-Mitgliedern konfrontiert wurde, die an sexuelle Belästigung grenzten. Das ist genau der Grund, warum ich mich jahrelang geweigert habe, an ihrer Konferenz teilzunehmen. Die HFPA ist eine Organisation, die von Leuten wie Harvey Weinstein legitimiert wurde, um ein Momentum für die Anerkennung durch die Academy zu schaffen, und die Industrie folgte diesem Beispiel. Solange es keine notwendige grundlegende Reform innerhalb der Organisation gibt, glaube ich, dass es an der Zeit ist, dass wir uns von der HFPA zurückziehen und uns auf die Wichtigkeit und Stärke der Einheit innerhalb unserer Gewerkschaften und der Industrie als Ganzes konzentrieren.“

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos