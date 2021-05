Sehnsucht Ostsee: „ZDF.reportage“ über Hoffnung auf Urlaub

Die Ostseestrände Mecklenburg-Vorpommerns, seit Jahren das Lieblingsreiseziel der Deutschen, sind wegen Corona weitgehend geschlossen. Dabei ist die Sehnsucht nach Seeluft, Strand und Meer im entbehrungsreichen zweiten Jahr der Pandemie besonders groß. Doch weite Teile der Ostseeküste wurden im Frühjahr 2021 zu einer Verbotszone erklärt. Die „ZDF.reportage: Sehnsucht Ostsee – Hoffen auf Urlaub“ begleitet am Sonntag, 9. Mai 2021, 17.55 Uhr im ZDF, Menschen durch eine Zeit voller Ungewissheit an den breiten Sandstränden der Ostsee. Der Film von Felix Krüger steht ab Freitag, 7. Mai 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Seit Ostern ändern sich die Bestimmungen im Wochentakt, welche Personen für Familienbesuche oder als Kurgast an die Küste reisen dürfen. Werden Dauercamper geduldet oder nicht? Müssen Zweitwohnungsbesitzer ausreisen, oder dürfen sie bleiben?

Dieter L. und Ute N. rechnen als Zweitwohnungsbesitzer auf der Insel Usedom jederzeit damit, dass sie ausgewiesen werden. Und die Stimmung ist nicht nur bei den wenigen Reisenden im Keller – auch bei Einheimischen liegen die Nerven blank: Etwa 80 Prozent der Wirtschaft hängen an der Küste unmittelbar vom Tourismus ab. Zwar erhalten die meisten Betriebe staatliche Unterstützungen für einige laufende Betriebskosten. Doch wer zum Beispiel von einem kleinen Hotel leben muss, für das noch Kredite laufen, kommt derzeit in große Schwierigkeiten.

Sonja S. betreibt ein solches Hotel mit sieben Zimmern auf Rügen. Schon zum zweiten Mal ist ihr im April die Hauptsaison weggebrochen – 100 Prozent Stornierungen. Totalausfall. Existenzsorgen. Leer gefegt auch „die Meile“ in Binz, wo sich Edelboutiquen und Luxushotels aneinanderreihen. Die Zeit der Schließung hat der örtliche Modezar und Geschäftsmann Ulf Dohrmann für den Umbau seiner Läden genutzt. Für ihn steht gerade viel auf dem Spiel: Er muss bestellte Ware abnehmen und bezahlen – doch wer soll die Klamotten derzeit kaufen, wenn keine Touristinnen und Touristen vor Ort sind?

Foto: (c) ZDF / Felix Krüger