Shirin David erobert mit „Ich darf das“ Platz #1

Rekorde brechen? Sie darf das. Dreimal ihre Solo-Singles auf die 1 bringen? Sie darf das! Die Zweifler und Kritiker mit ihrem Erfolg verstummen lassen? Sie darf das! Shirin David – Powerfrau, Self-Made Ikone, Empowerment-Aktivistin und die erfolgreichste Rapperin Deutschlands – hat es wieder getan und direkt den Rekord geholt! Mit „Ich darf das“ erobert Shirin David in dieser Woche Platz #1 der Offiziellen Deutschen Single Charts und ist somit die erste Rapperin mit drei Solo Nummer 1 Singles in der Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts. “Ich darf das” startet sogar stärker als “Gib ihm” und ist damit der erfolgreichste Female Solo Rap Song des Jahrtausends.

Und da wäre ja noch ihr Rekord, der die 26-Jährige mit ihrem Debütalbum „SUPERSIZE“ (2019) direkt in die Musikgeschichtsbücher gebracht hat: Keiner anderen deutschen Rapperin ist es zuvor gelungen, Platz #1 der Albumcharts zu erreichen. „SUPERSIZE“ stand zudem 10 Wochen in den Charts und schoss auch in Österreich und in der Schweiz in die Top 3. Nun schließt die German-Rap-Queen nahtlos an ihre spektakulären Erfolge an und generiert mit dem Video zur neuen Single „Ich darf das“ innerhalb weniger Tage über 3 Millionen Views. Auch hier gibt es eine Krone: Das Video zu „Ich darf das“ steht auf Platz #1 in den YouTube Trend Charts! Und wer es sich jetzt noch fragt, warum, wieso, weshalb… Sie darf das. Und sie macht das.

„Ich darf das“ ist Shirin Davids erster neuer Song 2021 und auch der erste Vorbote von ihrem kommenden zweiten Album. Einmal mehr gibt es von Shirin David deutliche Worte unterlegt mit feinsten Beats. Mit ihrer Empowerment-Hymne gibt sie ein deutliches Statement an alle ab, die meinen, ihr – oder allen Frauen und Girls da draußen – sagen zu dürfen, was sie rappen, anziehen oder wie sie aussehen und sich verhalten sollen. „Ich darf das“ steht für Stärke, Selbstbestimmung, Emanzipation. Auch die Medien feiern Shirin Davids neue Single:rap.de kommentiert “Shirin David weiß genau, wo sie steht, das macht ihre neue Single ‘Ich darf das’ abermals deutlich. Auf einem treibenden Beat verteilt sie Ansagen und haut provokante Punchlines raus.” Und laut.de jubelt “Die Grande Dame des deutschen Raps bleibt ein chaotisch sympathischer #GirlBoss”, während Bunte.de bestätigt: „Fremde Hilfe zum Erfolg? Braucht sie nicht!“.

