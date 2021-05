Sienna Miller ein It-Girl?

Sienna Miller (39) fand es „ärgerlich“, als It-Girl bezeichnet zu werden. Sie gibt zu, dass sie die Schublade, in die sie gesteckt wurde, als sie berühmt wurde, nicht mochte, aber sie glaubt, dass, wenn sie jetzt so gesehen würde, es einfach von ihr abperlen würde.

Als sie mit dem australischen Daily Telegraph sprach sagte sie: „Ich finde, sobald ich in irgendeine Art von Schublade gesteckt werde, will ich mich einfach losreißen. Jetzt habe ich ein so starkes Gespür dafür, wer ich bin und wozu ich fähig bin, dass es einfach von meinem Rücken abperlen würde. Zu der Zeit war es sehr beunruhigend. Ich weiß nicht einmal, was [‚It-Girl‘] bedeutet, aber es klingt reduktiv. Es klingt nicht nett.“

Und sie gibt zu, dass es „intensiv“ war, im Rampenlicht zu stehen.

