Simon Cowell: Dabei half sein Sohn!

Simon Cowell (61) sagt, sein Sohn habe seine „weiche Seite“ zum Vorschein gebracht. Der Unterhaltungsmogul hat mit seiner Freundin Lauren Silverman einen siebenjährigen Sohn namens Eric und sagte, er könne sich ein Leben ohne seinen Sohn „nicht vorstellen“, den er als „das Erstaunlichste, was ihm je passiert ist“, bezeichnete.

Simon sprach während eines Auftritts in der „The Kelly Clarkson Show“ über sein neues Lebensgefühl. Sie sagte zu ihm: „Du bist ein anderer Kerl mit einem Kind. Ich glaube, die verletzliche kleine Seite von dir kam heraus, als du ein Kind bekamst.“ Und Simon antwortete: „Vielleicht. Nachdem ich meine Eltern verloren hatte, hatte ich wirklich das Gefühl, Kelly, ich würde nie wieder diese Art von Liebe für jemanden empfinden. Ich dachte, das war’s … bis ich das Ultraschallbild von ihm zum ersten Mal sah. Von dem Moment an, als ich dieses Bild sah, dachte ich: ‚Das ist es, ich bin vernarrt.‘ Jetzt kann ich mir ein Leben ohne ihn einfach nicht mehr vorstellen. Er ist das Erstaunlichste, was mir je passiert ist. Ich bete ihn an.“

