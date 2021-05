Singersongwriter Graham Candy begeistert mit neuer Single „Aroha“!

Graham Candy ist ein in Berlin lebender Künstler mit neuseeländischen Wurzeln. Enorme Bekanntheit verschaffte ihn seine Zusammenarbeit mit Alle Farben. 2014 schoss „She Moves“ an die Spitze der Charts und verschaffte ihm mit seinen schrulligen, hochfrequenten Vocals Aufmerksamkeit. Resultat: Der Song wurde zur Platin-Single. Seine weiteren Kollaborationen mit Parov Stelar, Robin Schulz, Deepend und Thomas Gold brachten ihm sowohl in Europa als auch in den USA eine große Fangemeinde ein.

Gestern erscheint auf V2 Candy’s neue Single „Aroha“. Der Titel bedeutet auf neuseeländisch „Liebe“, macht mit frischen, sommerlichen Vibes Lust auf die kommende Jahreszeit und bietet eine willkommene Abwechslung für alle, die in Zeiten von Corona einen kleinen Lichtblick brauchen.

„This is the beginning of something new“ -Graham Candy

Candy tourte bereits ausgiebig durch Europa und spielte vor Zuschauermassen auf Festivals wie Glastonbury, Sziget und Rock im Park. Auf Festivals wie Tomorrowland, Melt und Lollapolooza animierte Candy das Publikum zum Tanzen.

Foto: (c) V2