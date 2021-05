Taylor Swift: Blumen für Griff

Griff bekam von Taylor Swift vor den BRIT Awards Blumen geschickt.

Die „Newcomer“-Preisträgerin verriet die süße Geste, die sie von der „Global Icon“-Preisträgerin vor ihrem Auftritt bei der Musikzeremonie erhielt. Auf dem roten Teppich in der O2-Arena verriet Griff, die eigentlich Sarah Griffiths heißt, am Dienstagabend (21.05.11): „In meinem Hotelzimmer kamen ein paar Blumen an und auf dem Zettel stand etwas in der Art von ‚Viel Glück bei deinem Auftritt, ich hoffe, ich kann mal Hallo sagen. Liebe Grüße von deiner Freundin Taylor‘. Und ich dachte: ‚Ich glaube nicht, dass ich eine andere Taylor kenne…'“

Die ‚Black Hole‘-Sängerin (20), die den Hit bei der Show performte, witzelte, dass es „wirklich peinlich wäre, wenn sie es nicht ist und ich habe jedem erzählt, dass Taylor mir Blumen geschickt hat.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos