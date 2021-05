„The Taste“: Drehstart mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin

Vier siegeslustige Spitzenköche, kochbegeisterte Talente mit Leidenschaft – und ein alles entscheidender Löffel: „The Taste“ geht in die neunte Runde! Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der SAT.1-Koch-Show laufen in den Bavaria Studios in München. Moderatorin Angelina Kirsch führt durch die Show, die Star-Köche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin freuen sich auf neue Kochtalente und spektakuläre Löffel.

Tim Raue (47, seit 2019 dabei, noch ohne Gewinn): „Während Frank noch seine Jacke sauber schrubbt, Alex ‚Everybody’s Darling‘ sein möchte und Alexander damit beschäftigt ist, seine Trophäen zu entstauben, will ich mit meiner Berliner Schnauze und hochindividuellen Kandidat:innen den Sieg erkochen!“

Alex Kumptner (37, seit 2020 dabei, Gewinner 2020): „Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten.“

Alexander Herrmann (49, seit 2013 dabei, mit vier Siegen häufigster Gewinner: 2014, 2016, 2017, 2019): „Die Juroren bei ‚The Taste‘ sind quasi wie das A-Team: Frank Rosin ist ganz klar B.A. Baracus, Tim Raue ist Murdock und der Herr Kumptner ist Face aus dem Original-A-Team. Und dann gibt es noch Hannibal, der immer sagt: ‚Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.‘ Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer mit grauem Haar, gefühlt sogar mit Zigarre, am Jury-Pult sitzt und der Boss ist: Richtig, ich. Ich bin DAS A-Team und alles läuft nach meinem Plan. Deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder gewinnen!“

Frank Rosin (54, seit 2013 dabei, noch ohne Gewinn): „Liebe, Empathie und Zuneigung werden in diesem Jahr meine Stärken sein. Es geht um die pure Freude am Kochen!“

Bei „The Taste“ treten die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen.Die neunte Staffel startet im Spätsommer 2021 in SAT.1. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment.

Foto: (c) SAT.1 / Jens Hartmann