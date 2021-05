Thomas Rhett: Wird er erneut Vater?

Thomas Rhett (31) soll zum vierten Mal Vater werden. Er und seine Frau Lauren Akins haben bestätigt, dass sie im November eine weitere Tochter in die Welt setzen werden, ein Geschwisterchen für ihre älteren Mädchen Willa (5), Ada (3) und Lennon (15 Monate), nachdem der Sänger die frohe Nachricht zuerst während eines seiner Auftritte verlauten ließ.

Lauren teilte am Wochenende ein Foto von Thomas, der ihren wachsenden Bauch hält, auf Instagram und schrieb dazu: „ÜBERRASCHUNG. Er konnte einfach nicht länger warten, also verriet @thomasrhettakins unser neuestes kleines Geheimnis auf der Bühne bei @billybobstexas in Ft. Worth (der Heimatstadt meiner Mama) gerade rechtzeitig zum Muttertag. Familie Akins vergrößert sich im November 2021 mit unserem VIERTEN Baby Girl.“

Ihr Ehemann teilte ein ähnliches Foto und schrieb auf seinem eigenen Account: „Nun … wir sind wieder schwanger. Heute Abend, als ich in Fort Worth auf der Bühne stand und im Begriff war, ‚für die Jungs zu spielen, die meine Mädchen daten‘, sprach meine Frau zu mir in meine (Ohrmonitore) und sagte ‚Du kannst es ihnen sagen, wenn du willst‘, also wie auch immer, jetzt weißt du es. Wir sind begeistert, dass wir unser viertes Mädchen bekommen.“

Der Sänger appellierte scherzhaft an seine Fans, sich mit seinen Merchandise-Artikeln einzudecken, da er in Zukunft alles Geld brauchen wird, das er bekommen kann.

Foto: (c) PR Photos