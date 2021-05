Was geht bei Rita Ora und Taika Waititi?

Rita Ora (30) datet angeblich den „Thor“-Regisseur Taika Waititi. Die Sängerin und der gefeierte Filmemacher sind seit mehr als einem Monat zusammen, nachdem sie sich in den letzten Monaten in Sydney näher gekommen sind.

Eine Quelle erzählte der Zeitung „The Sun“: „Sie sind seit Anfang März ein Paar, aber haben die Dinge im Hintergrund gehalten. Allerdings wissen alle ihre Freunde über die Beziehung Bescheid – sie sind wirklich ineinander verliebt.“

Das Promi-Duo wurde in den letzten Wochen an verschiedenen Orten in der Stadt zusammen gesichtet, und Rita hat sogar einen Schnappschuss von ihnen zusammen auf ihrem Instagram-Account gepostet.

