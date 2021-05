Wincent Weiss veröffentlicht neuen Song “Winter”

Mit “Winter” veröffentlicht Wincent Weiss gestern den finalen Vorboten auf sein kommende Woche erscheinendes neues Album “Vielleicht Irgendwann”.

Auf seinem dritten Werk präsentiert der Sänger und Songwriter 15 neue Songs. So offen und ehrlich, wie noch nie, so kraftvoll und musikalisch vielfältig, wie noch nie. Und zeigt, dass „Vielleicht Irgendwann“ nicht Stillstand oder Resignation in sich trägt, sondern Zuversicht. Bei allem, was uns in der letzten Zeit beschwert, bedrückt, beeinträchtigt und gefühlt so oft gelähmt hat: so schön und beglückend ist es doch, immer wieder festzustellen, was uns letztendlich antreibt und den Kopf nicht in den Sand stecken lässt: Zuversicht… und Musik!

Die Fans können das neue Album kaum erwarten!

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music