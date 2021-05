Wrabel: Neues Label und neue Single

Der amerikanische Star Wrabel veröffentlicht mit „good” seine erste Single in 2021 und damit auch sein erstes Release bei Nettwerk. Das Lied ist eine Ode ans Weitermachen und eine Aufforderung, das Leben wertzuschätzen.

Das begleitende Musikvideo stammt von Regisseur Carlos Asse und Wrabel sagt dazu: „Wir wollten das Video auf eine meiner Lieblingszeilen in dem Song aufbauen – ‚I know you still see him in your apartment, let me in I´ll paint the walls.‘ Das Video zeigt ein Paar, das neu in eine Wohnung zieht. Ob Wut oder Enttäuschung, manchmal ist es die kleinste Meinungsverschiedenheit, die diese Emotionen auslösen kann. Jede Kleinigkeit kann eine gute Sache in etwas schlechtes verwandeln.”

Wrabel überzeugt Fans und Presse immer wieder mit seiner eindringlichen Kopfstimme und seinem ehrlichen und entwaffnenden Songwriting, ohne dabei auf Pop-Anspruch verzichten zu müssen.

Foto: (c) Yazz Alali