ZDF-Samstagskrimi: „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“

Eine Leipziger Medizinstudentin stürzt vom Balkon und ist sofort tot. War es die Folge eines Beziehungsstreits, eigenes Verschulden oder ein geplanter Mord? Am Samstag, 8. Mai 2021, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den dritten Fall der Krimireihe „Das Quartett – Die Tote vom Balkon“. Der Film ist ab Samstag, 1. Mai 2021, ein Jahr lang in der ZDFmediathek abrufbar. Das Drehbuch schrieben Lancelot von Naso und Markus Thebe, Regie führte Vivan Naefe. Neben dem Team, das Anja Kling, Shenja Lacher, Annika Blendl und Anton Spieker darstellen, spielen in dieser Folge unter anderen Dominic Raacke, Inka Friedrich, Alexander Beyer, Stephanie Amarell und Barbara Prakopenka.

Der Sturz vom Balkon des Studentenwohnheims sollte wie ein Suizid aussehen, aber am Opfer finden sich Kampfspuren. „Das Quartett“ muss sich die Frage stellen, ob der Tod der jungen Katharina Amerell etwas mit ihrer sensiblen Forschungsarbeit zu tun hat. Kriminalhauptkommissarin Maike Riem (Anja Kling) und ihr Team – Pia Walther (Annika Blendl), Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Linus Roth (Anton Spieker) – ermitteln fieberhaft in alle Richtungen, doch viele Spuren münden in eine Sackgasse. Einzig der Hinweis auf Kiew führt „das Quartett“ zu einer heißen Fährte. Maike Riehm und Oberkommissar Christoph Hofherr stoßen dort auf ein Forschungslabor, in dem das Opfer im Rahmen seiner Doktorarbeit bei Prof. Bredow (Dominic Raacke) an der Entwicklung eines neuartigen, „intelligenten“ Insulins geforscht hat. In der Ukraine sollte das neue Diabetesmittel an erkrankten Probanden getestet werden, finanziert von einem jungen Leipziger Pharmaunternehmen. Es geht um sehr viel Geld, eine Firmenfusion und offenbar darum, unpopuläre Forschungsergebnisse unter den Teppich zu kehren. Maike Riem und ihr Team kommen einem mächtigen Komplott auf die Spur.

Foto: (c) ZDF / Oliver Vaccaro