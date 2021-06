Alicia Silverstone: Komplizierte Aussprache?

Alicia Silverstone (44) betont, dass jeder ihren Namen seit Jahren falsch ausspricht. Die Schauspielerin zeigte auf TikTok die korrekte Aussprache ihres Namens und bestand darauf, dass es sich von dem unterscheidet, was die Leute gesagt haben.

Sie machte die Behauptung als Antwort auf einen TikTok-Nutzer, der sie fragte: „Sag mir, wie dein Name ist und dann sag mir, wie die Leute ihn falsch aussprechen.“ Der Hollywood-Star sagte in einem Video: „Mein Name ist Ali-see-yuh. Ali-see-yuh. Nicht Alee-sha.“ Dann zuckte sie mit den Schultern, bevor sie eine Bildunterschrift hinzufügte, die lautete: „Nur zur Info… Es ist Ali-SEE-yuh.“

Alicia ist erst seit kurzem bei TikTok und gab ihr Debüt auf der Plattform, indem sie eine Szene aus dem Film „Clueless“ von 1995 nachstellte.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos