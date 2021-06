Almauftrieb. ProSieben feiert jede Woche „Die Alm“-Aftershowparty mit Drag Queen Candy Crash

Almauftrieb: In „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ führen zehn Prominente ab Donnerstag, 24. Juni 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben ein Leben wie vor 100 Jahren. Bereits jetzt können sich die Zuschauer:innen online unter prosieben.de/diealm und in der ProSieben-App in exklusiven Previews auf das große Sommer-Event einstimmen. Zusätzlich feiert Candy Crash, bekannt aus der ProSieben-Show „Queen of Drags“, jede Woche direkt nach der Ausstrahlung eine „Die Alm“-Aftershowparty. Im „Hüttentalk“ spricht die Drag Queen mit den ausgeschiedenen Alm-Kandidat:innen über die außergewöhnliche Herausforderung in 1.680 Metern Höhe: Wie war es, ein Leben wie vor 100 Jahren zu führen? Welches Luxusgut fehlte ihnen am meisten? Was haben sie gelernt?

Das heitere Treiben der Alm-Promis in den Südtiroler Bergen immer im Blick: Für alle Zuseher:innen gibt es in der ProSieben-Digital-Welt und auf Joyn die ganzen Folgen von „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ jeweils sieben Tage nach Ausstrahlung zum Nachschauen. Dazu exklusive Informationen rund um die Promis sowie Previews zu den neuen Folgen.

„Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ – ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Benjamin Kis