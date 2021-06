Anthony Hopkins: Arbeit ist Genuß

Anthony Hopkins will so lange schauspielern, bis er körperlich nicht mehr kann. Der 83-jährige Schauspieler, der in seiner langen TV- und Filmkarriere in Filmen wie „Das Schweigen der Lämmer“, „Die Maske des Zoro“ und „Westworld“ mitgewirkt hat, betont, dass er keine Pläne hat, sich zurückzuziehen.

Er sagte dem „Saga“-Magazin: „Nein! Ich genieße es, zu arbeiten. Ich genieße es, aus dem Haus zu kommen und etwas anderes zu machen, ich genieße die Neuheit. Ich liebe den ganzen… nun, ich hasse das Wort ‚Prozess‘, aber ich liebe die Aktivität. Meine Frau Stella macht sich Sorgen um meine Gesundheit und sagte einmal: ‚Willst du weitermachen, bis du tot umfällst?‘ Ich antwortete: ‚Ich denke schon, es sei denn, meine Gesundheit macht vorher schlapp.‘ Und sie sagte: ‚Nun, das ist gut, wenn es wirklich das ist, was du tun willst.‘ Und das ist es. Die Schauspielerei ist meine Leidenschaft.“

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos