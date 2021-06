biete Rostlaube, suche Traumauto: Panagiota Petridou hilft Claire Fink

Es ist wieder einmal eine ziemlich kniffelige Aufgabe die auf Panagiota Petridou wartet!

Claire Fink ist 21 Jahre jung und lebt in Gestratz im Allgäu. Zurzeit ist sie in der Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und lebt zusammen mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Um zur 80Km entfernten Berufsschule zu kommen braucht sie ein Auto, denn mit Bus oder Bahn dauert das einfach zu lang. Nur leider gibt ihr Seat Ibiza so langsam den Geist auf, es folgt eine Reparatur nach der anderen. Als Auszubildende ist ihr Budget sehr knapp, ein neues Auto kann sie sich nicht leisten. Claires absolutes Traumauto ist ein Citroen C1.

Kann Jota diesen Wunsch erfüllen?

Foto: (c) TVNOW / Guido Engels