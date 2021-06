Bozza veröffentlicht seine neue Single “Ich seh Dich”

Neben Tracks mit Capital Bra, Samra und Bausa waren es vor allem Bozzas Solosongs „Elbe“ sowie „Woher“ an der Seite von Sido, die für Aufsehen sorgten. Auch mit seiner neuen Single „Ich seh dich“ beweist Bozza einmal mehr Mut und spricht offen und intensiv über Mental Health, Depressionen und Suizidgedanken. Eindringlich und mit genau den richtig gewählten Worten erzählt der Hamburger von einsamen Nächten, in denen man lebensmüde und doch schlaflos ist und Momenten, in denen man den Glauben an sich selbst verliert, bis das Schweigen lauter als jeder Schrei wird. Und trotz der Schwere des Themas, ist “Ich seh Dich” ein Song voller Hoffnung.

„Ich seh dich“ ist ein Song, der nicht besser in die Zeit passen könnte: Denn auch, wenn mehr Menschen denn je mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, wird viel zu wenig darüber gesprochen und die Themen weiter zum Tabu gemacht. Mit dem von Jumpa produzierten Song setzt Bozza jetzt ein beeindruckendes Zeichen gegen die Stigmatisierung von mentaler Gesundheit und ihren weitreichenden Folgen.

https://youtu.be/_YScqIvxc1U

Foto: (c) LooMee TV