BTS, „Butter“ und ein brandneuer Song auf CD

BTS werden einen brandneuen Song auf der physischen CD zu ihrem letzten Hit „Butter“ veröffentlichen. Die K-Pop Boyband hat eine neue Single angeteasert, „die dein Herz im Rhythmus der positiven Energie von BTS schlagen lassen wird.“

„Butter“ wurde im Mai digital veröffentlicht und war die zweite englischsprachige Single. Die neue CD erscheint am 9. Juli zur Feier des achtjährigen Bestehens der Band. Die Grammy-nominierte Gruppe hatte bereits mit ihrem ersten rein englischsprachigen Track einen rekordverdächtigen Erfolg. Mit „Dynamite“ wurde BTS der erste asiatische Act, der jemals auf Platz 1 der Billboard Hot 100 Charts in den USA debütierte, mit einer Debüt-Verkaufswoche, die jeden in den letzten drei Jahren veröffentlichten Track übertraf. Der Song brach auch mehrere Streaming-Rekorde auf Spotify, iTunes und YouTube und bescherte der Gruppe mit Platz 3 ihre höchste Single-Chart in Großbritannien.

Foto: (c) LVN / PR Photos