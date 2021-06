BTS veröffentlichen ihr japanisches Best-Of-Album “BTS, The Best”

Nachdem BTS mit ihrem im November veröffentlichten Album „Be“ zum fünften Mal die Nummer 1 der US-amerikanischen Albumcharts erreichte, erscheint in der letzten Woche Woche das japanische Best-Of-Album der beliebtesten Boygroup des Planeten: „BTS, The Best“ heißt das neue Album, das die japanisch sprachigen Versionen Ihrer Hits enthält und jetzt digital erschienen ist. Die aufwendig gestalteten physischen Versionen können ab sofort vorbestellt werden.

Darauf enthalten sind u.a. die bereits im Mai veröffentlichte Single „Film Out“, die die Top 100 der amerikanischen und britischen Single-Charts knackte. Das neue Album „BTS, The Best ” erscheint digital und physisch in der Standard Version, sowie in drei physischen, limitierten Editionen.

Foto: (c) Universal Music