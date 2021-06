Camila Mendes und Charles Melton: Die Beziehung geht weiter!

Camila Mendes und Charles Melton sind wieder zusammen. Die „Riverdale“-Co-Stars trennten sich 2019, doch nun sollen sie ihre Romanze am Set wieder aufgefrischt haben.

Ein Insider berichtet gegenüber „E! News“: „Die Pause war schön für sie und sie haben sich am Set von ‚Riverdale‘ wieder zusammengefunden. Da sie mit all ihren gemeinsamen Freunden zusammen waren und oft zusammen abhingen, wurde ihnen klar, dass sie immer noch eine starke Verbindung und Chemie haben. Sie sorgen sich sehr umeinander und haben eine Bindung, weil sie jeden Tag so viele Stunden zusammen arbeiten.“

Aber das wiedervereinte Paar hat es angeblich nicht eilig, die Dinge vorerst zu ernst zu nehmen. Die Quelle fügte hinzu: „Es läuft gut und sie setzen die Beziehung nicht zu sehr unter Stress.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos