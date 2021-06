Emily Roberts: „Britney 2007“ – mehr als eine Huldigung an eine berühmte Kollegin

Mit laid back und optimistischem Sound ruft Emily Roberts in ihrer neuen Single „Britney 2007“ dazu auf, für sich einzustehen und nicht unterkriegen zu lassen:

„In unserer Gesellschaft wird von einem erwartet, dass man gewisse Dinge tut. Oder nicht tut. Dann muss ich an das Lachen von Britney Spears damals im Friseursalon denken, als sie sich die Haare abrasieren ließ. Denn weißt du was: Du darfst entscheiden, wer und was du sein willst. Nimm deine Freiheit in Anspruch und genieße sie.“

„Britney 2007“ (Official Lyric Video): https://youtu.be/EaDrWlA8O0g

Foto: (c) Ingo Christ