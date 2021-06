Fletcher veröffentlicht ihre neue Single “Healing”

Mit einem kurzen Instagram-Livestream am Freitagmorgen hat Fletcher ihre neue Single “Healing” etwas genauer vorgestellt und u.a. darüber gesprochen, dass dies der vielleicht beste und wichtigste Song ihrer Karriere ist. Die neue Single “Healing” ist ab heute erhältlich. Der Song ist von Erkenntnissen inspiriert, die sie jetzt “mit Power aufwachen lassen”… Erneut zeigt Fletcher wie vielseitig, poetisch und kraftvoll ihre Songs sind. “one of the most exciting female artists to emerge in pop [music]” schrieb PAPER über Fletcher und bringt des damit auf den Punkt.

Trotz ihres gelassenen Auftretens leuchtet in Cari Fletchers Augen ein Schimmer auf, wenn sie über Auftritte spricht. „Fletcher ist meine Superheldin“, sagt sie. „Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich wie dieses unbesiegbare Wesen, das sich um nichts in der Welt kümmert und dem es scheißegal ist, was andere Leute über sie denken. Sie ist stark und unverfälscht sie selbst, und das ist alles, was ich als Mensch anstrebe. Als Fletcher fühle ich mich am sichersten.“

Foto: (c) Universal Music