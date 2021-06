Iggy Azalea: Es wird chaotisch

Sie wird wohl recht behalten! Iggy Azalea (30) glaubt, dass ihr ein Jahr der „anhaltenden Unordnung“ bevorsteht. Sie, die in den Charts gerade sehr erfolgreich ist, hat auf Twitter verraten, dass sie sich darauf vorbereitet, ihr Haus zu renovieren, und hat zugegeben, dass sie erwartet, „ein Jahr lang gestresst zu sein“. Iggy, die in Sydney, Australien, geboren wurde, aber als Teenager in die USA zog, schrieb auf Twitter: „Ich renoviere mein Haus und den gesamten Vorder- und Hinterhof… Ich bin dabei, ein Jahr lang gestresst zu sein. Ich bin nicht bereit für dieses Level an anhaltender Unordnung.“

Iggy gestand kürzlich auch, dass sie es kaum erwarten kann, ihr Haus mit den Kunstwerken ihres Sohnes zu füllen. Sie genießt die Herausforderung des Mutterseins und verriet, dass sie sich darauf freut, einige der Kunstwerke ihres Sohnes im ganzen Haus zu haben. Iggy, die einen 13 Monate alten Sohn namens Onyx mit ihrem Ex-Freund Playboi Carti hat, schrieb auf Twitter: „Ich kann es nicht erwarten, bis mein Sohn mir Bilder malen kann, damit ich sie einrahmen und überall in meinem Haus aufhängen kann.“

Foto: (c) STPR / PR Photos