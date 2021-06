Irina Shayk und Kanye West: Was läuft bei den beiden?

Kanye West (44) und Irina Shayk (35) haben die Spekulationen angeheizt, dass sie zusammen sein sollen.

Der Rapper und das Model wurden an seinem Geburtstag, am Dienstag (08.06.21) bei einem Spaziergang in der französischen Region Provence gesichtet. Laut DailyMail.com wohnte das Paar im Luxus-Boutique-Hotel Villa La Coste, wo sie am Sonntag (06.06.21) angekommen sein sollen, bevor sie am Mittwoch (09.06.21) abreisten. Aber andere Quellen haben behauptet, Kanye und Irina sind nicht offiziell zusammen, und es ist unklar, ob sie im Hotel zusammen geblieben sind. Eine Quelle sagte PEOPLE: „Sie scheint verliebt zu sein. Er hat sie nach Frankreich eingeladen und sie hat freudig angenommen. Sie sind nicht offiziell zusammen, aber es gibt ein Interesse von beiden Seiten.“

Das Paar soll auch Zeit zusammen in New York City verbracht haben, bevor es nach Frankreich ging.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos