Isac Elliot veröffentlicht seine neue Single “TMI”

„TMI“ – too much information! Ein Gedanke, den wohl jeder schon mal nach einem Break-Up hatte, wenn sich der oder die Ex auf Instagram und Co. mit der/ dem Neuen präsentiert und mit jedem Newsfeed alte Wunden aufreißt. Auf seiner neuen Bedroom-Pop Single berichtet der finnische Sänger und Musiker Isac Elliot nun vom Herzschmerz in der Social Media-Ära.

Eigentlich hatte sich Isac Elliot auf eine kleine Inselgruppe vor Helsinki zurückgezogen, um ein paar fröhliche und aufbauende Nummern zu schreiben. Doch statt der eigentlich geplanten High Energy-Tracks hatte er am Ende seines Trips eine ganze Sammlung mit eindringlichen Trennungssongs komponiert – wie der 20-Jährige mit seiner neuen Kostprobe, der bittersüßen Single „TMI“ zeigt.

„TMI“ entstand erneut in Zusammenarbeit mit dem britischen Songwriter Alex Stacey (Boyzone, Maisie Peters, Ella Henderson) sowie den finnischen Songwritern/Producern Iiro Paakkari und Arttu Istala.

„Ich musste kurz davor eine schmerzhafte Trennung durchmachen. Diese Erfahrungen haben automatisch das Songwriting inspiriert“, erinnert sich Isac. „Wobei der härteste Teil an einem Split nicht unbedingt die Einsamkeit am Anfang ist. Natürlich ist es scheiße, alleine zu sein und den Menschen, mit dem man so viel Zeit verbracht hat, zu vermissen. Am unerträglichsten ist für mich zu sehen, wie jemand anders diesen geliebten Menschen glücklich macht. Aus diesem Gefühl heraus habe ich „TMI“ geschrieben.“

Foto: (c) Universal Music